Tras ver que repartían fichas, fotoperiodista fue amenazado y obligado a borrar fotos por grupos que viajan a Santa Cruz

“Estaba en la Montes, había dos flotas. Hago mi trabajo, saco fotos sin flash y en una de las flotas con poca gente, había un señor que les daba una ficha y las personas se subían a la flota; de ahí hice fotos con flash. Yo esperaba que el grupo grande de personas se suba al bus para hacer foto de las personas subiendo”, relató el corresponsal en contacto con este medio.

Tras realizar la cobertura de los viajeros que subían a las flotas, algunas personas lo interceptaron y cuestionaron su trabajo, hasta que admitió que la empresa para la que brinda servicio, envía material a nivel nacional. Desde ese momento, cuenta, la gente le prohibió tomar fotografías, le quitó su credencial y le obligó a borrar el material obtenido tras la cobertura.

“Antes de que suba al bus se me acercaron algunas personas y me preguntaron por qué sacaba fotos, yo expliqué que trabajo en prensa, en la APG, y me preguntaron por el dueño de la agencia y les dije que es una agencia que da servicio a toda Bolivia. Y parece que cuando les dije que brindamos servicio a los medios escritos de Bolivia, ahí han empezado. Me dijeron que estaba prohibido sacar fotos sin permiso”, relató.