Tres adultos sin vacunas están en UTI

Tres adultos mayores, de 83, 75 y 60 años, se encuentran internados en las unidades de terapia intensiva (UTI) de los hospitales municipales. Dos de ellos no tienen ninguna vacuna y uno no completó el esquema de inmunización.

“Tenemos dos casos en terapia intensiva en hospitales municipales por covid y ellos no están vacunados”, dijo la secretaria municipal de salud, Cecilia Vargas, al referirse a los dos pacientes que no cuentan con la vacuna contra el coronavirus.

Esta situación es la muestra de que la vacuna contra el covid evita que las personas contagiadas presenten síntomas graves y, al contrario, tengan molestias leves y moderadas. “Entonces, los que no se vacunan (sufren) formas graves (de la enfermedad)”, explicó.

En la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal La Portada está internado un paciente de 83 años que no cuenta con la dosis anticovid. Mientras que en el Hospital Cotahuma se encuentran internados dos adultos mayores, uno de 75 años, que no tiene la vacuna, y otro de 60 años que no completó el esquema de inmunización.

Ante este panorama, Vargas exhortó a la ciudadanía a vacunarse y completar con los esquemas de inmunización.