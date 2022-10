Tres años sin Nancy: su esposo no revela dónde está el cuerpo pese a 10 pruebas

Ya son tres años sin Nancy Villarroel, quien murió a los 55. Durante el tiempo de su desaparición se encontraron 10 pruebas que indican que ella fue víctima de feminicidio. Su esposo, José A. M., el acusado, no revela dónde enterró el cuerpo. Mañana se dictará sentencia en Santa Cruz.

“Son tres años y tres meses que no sabemos dónde está el cuerpo de mi hermana. Sus hijos de 22 y 20 años están destrozados, mi mamá está desconsolada y nosotros, los hermanos, estamos pidiendo justicia, porque tenemos varias pruebas que delatan de que fue su esposo quien la asesinó”, dijo a Página Siete Roxana, la hermana de Nancy.

El 9 de julio de 2019, Nancy desapareció, según Roxana. Relató que ese día había paro cívico en Santa Cruz, por esa razón sus sobrinos decidieron salir a pasear en bicicleta. Entonces la víctima y su pareja se quedaron en su vivienda.

“Mi hermana y su esposo ya se habían separado hace ocho años, pero vivían en la misma casa para no separar a sus hijos de su padre”, dijo Roxana. “Ese día, a las 12:53, la hija de Nancy recibió un mensaje en el que decía que se iba a ir de viaje con unas amigas. (Pero) era una forma de escribir que nunca antes usó con abreviaciones”, contó el activista Alexis Dessard, a través de su cuenta de Facebook.

Roxana explicó que su hermana era cariñosa y, por lo tanto, siempre mandaba emoticones, cosa que no ocurrió en ese mensaje. Para la familia, esa es la primera prueba que se registró, ya que cuando se hizo un peritaje sobre el modo de escritura de Nancy se evidenció que ella no había escrito ese mensaje. “Ella no abreviaba las palabras en sus mensajes (...)”, añadió.

Como segunda prueba están las cámaras de seguridad de los vecinos, “porque la de la casa (donde se encontraba la víctima) no estaba funcionando, tal vez porque todo fue planificado”, declaró la hermana de la víctima. Las imágenes muestran que salen los hijos, pero ella no es vista en ningún momento.

Como tercera prueba, el hijo retornó a su domicilio ese mismo día porque se le pinchó la llanta de su bicicleta, pero su papá le dijo que su mamá había salido de viaje. “No se puede en un paro cívico”, agregó.

Respecto a la cuarta prueba, la trabajadora del hogar vio que la habitación del acusado estaba con llave. “Es algo que no sucedió antes”, ya que ella limpiaba todos los días los cuartos. Al parecer, esa noche él durmió con mi hermana muerta”, denunció.

Como quinta prueba, él nunca daba su tarjeta de débito, pero ese día se la dio a su hijo y le pidió que vaya al supermercado para que compre cosas porque estaba cansado. Su hijo salió, pero él —según las cámaras de seguridad de los vecinos— entró con su camioneta de retro y 16 minutos más tarde partió en ese motorizado, agregó Dessard.

Como sexto indicio, las pruebas de luminol de la Policía hallaron muestras de sangre humana en la habitación y en el baúl del vehículo. “Cuando sale de la casa, se lo ve que va rumbo a su empresa, a su fábrica”, explicó la familiar de Nancy.

Como séptimo elemento, la trabajadora del hogar declaró que en la casa faltaba una alfombra grande, una manta, una goma y una toalla.

La octava prueba indica que se había encontrado la casa con mucho polvo o tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo, según la investigación.

Roxana señaló que la novena prueba que incrimina a su cuñado es que él hizo borrar de las cámaras de seguridad de su oficina las imágenes del día en que desapareció su hermana.

Como décima prueba se cuenta que él estaba con el teléfono de la víctima en un lote que le pertenecía a él. “En ese lugar se hizo la búsqueda del cuerpo y no fue encontrado”, dijo Dessard.

La hermana y amigos indicaron que él amenazó a Nancy. Roxana agregó que él estuvo un año con detención preventiva, pero luego salió con domiciliaria con derecho al trabajo.

Mañana se realizará el juicio oral en que se dictará sentencia. Pese a ello, él puede apelar y luego la resolución pasa a Sucre, esa es la que finalmente valdrá.

“Son tres años peregrinando por justicia y no sabemos cuánto más”, lamentó. Pese a que no hallaron el cuerpo de Nancy, su mamá le pone velas en su cuarto.