“Luego de presentar la acusación particular, el juzgado de la localidad de Concepción lo que debe hacer es notificar a los cinco acusados que han sido identificados con el uso de armas de fuego en el momento del hecho que fue el 28 de octubre de 2021”, explicó Guerrero.

La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, en un balance de la situación de los periodistas, identifica mucho más casos de ataques frontales contra los trabajadores de la prensa y no sólo en Santa Cruz, donde la vida de varios periodistas ha sido puesta en riesgo, sino en distintas regiones del país, como La Paz y Potosí.

“El periodista Marcelino Rodríguez está amparado en la Ley de Imprenta, que en su artículo 8 establece que un periodista no puede revelar la fuente de información. A pesar de ello, el Ministerio Público nuevamente emite una citación al periodista y el 4 de mayo se presenta un memorial devolviendo la citación y pidiendo que se revoque ese requerimiento fiscal”, informó la abogada Guerrero.

“En el criterio de la Asociación Nacional de Periodistas, estamos viviendo una situación de violencia con impunidad; eso significa que el Estado no está cumpliendo con la garantía de promoción, prevención, protección y reparación en caso de vulneración de derechos humanos”, lamentó Alanes y agregó que en los últimos años, “son múltiples las formas en las que se afecta el trabajo de la prensa y se pretende silenciar al periodismo” en Bolivia, donde existen condiciones muy adversas para el ejercicio de esta profesión.

Ese hecho también se refleja en los informes de entidades internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Observatorio Unitas o el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El informe del GIEI dice explícitamente que ‘hacer periodismo en Bolivia constituye una actividad de alto riesgo’ y nosotros consideramos que es así”, explicó Alanes.

Después de conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ANPB se reunió con los viceministros de Comunicación, Gabriela Alcón; de Justicia, César Siles; y de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, a quienes planteó las constantes vulneraciones al trabajo de la prensa en el país citando casos específicos como el reciente caso del periodista de Yapacaní.

“Cómo es posible que la viceministra de Comunicación diga que en el caso de Yapacaní ha intervenido, que ha hablado con el fiscal para que el caso quede sin efecto y le preguntamos en la reunión ¿Cómo puede ser que un fiscal no conozca los alcances de la Ley de Imprenta? No puede ser justificación: ‘es que no conoce’, eso nos ha dicho la viceministra (Alcón)”, observó Alanes.

Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, el Gobierno no ofrece garantías reales al trabajo de la prensa y el “único recurso que queda es protestar en las calles”.

Alertó que a pesar de los anuncios de suprimir el “artículo mordaza” del proyecto de ley 305, éste continúa en tratamiento. “Nos mienten cuando dicen que han retirado el artículo del proyecto 305, cuando no se ha retirado nada. ¿Dónde está la garantía y la certificación de que este artículo ya no se tocará? cuando los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados dicen que no saben nada”, protestó el periodista potosino Soux.