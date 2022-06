Tres niños violados sufren males transmitidos por sus agresores

Además de ser víctimas de violación sexual, tres niños presentaron enfermedades incurables que fueron transmitidas por sus agresores. Los casos se registraron en los dos últimos años.

El último caso causó conmoción en la población boliviana. Se trata de un niño que recientemente cumplió 11 años y desde los ocho fue víctima de violación por parte de cuatro hermanos en el municipio cruceño de Yapacaní. El pequeño está en terapia intensiva a causa de una enfermedad incurable que fue transmitida por uno de los agresores.

De los cuatro acusados, el mayor de 28 años falleció, el segundo de 24 años ingresó el miércoles al penal de Chonchocoro, el tercero de 17 está en el centro de reclusión juvenil Cenvicruz y el cuarto de 15 años está detenido en Chile por portar sustancias controladas.

El caso se conoció el martes. Sin embargo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, contó a Página Siete que este hecho se denunció en octubre de 2021, por lo que lamentó que desde esa fecha hasta el 4 de junio de este año los actuados correspondientes por parte del Ministerio Público hayan sido casi nulos y tampoco la víctima haya sido protegida por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. “El niño ha quedado en total desprotección estatal pese a activar los mecanismos de protección de vida”, aseguró.

La Defensoría del Pueblo envió una delegación a ese municipio para investigar de oficio este caso. De acuerdo con los antecedentes oficiales, entre mayo y junio de 2021 el niño sufrió una primera complicación en su salud y abandonó sus estudios. “Aún no pudimos identificar si hubo una clínica privada o pública que haya dado una primera atención en ese momento”, dijo.

La denuncia se hizo el 19 de octubre de ese año -casi cuatro meses después de la primera descompensación de salud del niño- ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Yapacaní. La querella señala que el pequeño fue víctima de violación y que le transmitieron una afección incurable.

Ese mismo día “hubo un requerimiento fiscal para que el médico forense, la trabajadora social y la psicóloga del IDIF Santa Cruz realicen sus intervenciones. El forense debía hacer una complementación del informe. “En ese punto hemos verificado que no se hicieron estas pericias”, dijo Cruz e indicó que recién el 4 de junio de 2022 se hizo esa ampliación. “Es decir que después de conocer la gravedad, se cumple el requerimiento”, dijo.

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia también se sumó a la causa el 21 de octubre del año pasado y pidió un requerimiento para el forense y las diligencias psicológicas, “pero lastimosamente no volvió a realizar ningún tipo de actuación en favor del menor de edad”. Añadió que el 12 de abril de este año se emitió un requerimiento de resolución del caso porque no se lograba identificar a los autores. “Eso nos preocupa porque quien está encargado de dar con ellos es el IDIF, pero no lo hizo”, dijo.

El niño actualmente está en terapia intensiva con la salud deteriorada.

No es el único caso. En 2020, otro niño de 10 años fue víctima de violación y el autor es el hermano mayor de los cuatro agresores. Al pequeño también le transmitió una enfermedad incurable.

El fiscal Julio Bustos dijo que en ese caso se realizaron todos los actuados correspondientes y que el proceso ya iba a pasar a juicio oral, pero el agresor falleció. “El caso se extinguió”, dijo.

La hermana de la víctima contó que su familia dejó ese municipio porque fue amenazada por los agresores. “Cuando denuncié, la fiscal me estaba ayudando, pero de la noche a la mañana la cambiaron y todo se fue a la nada”, dijo. “Gracias a Dios mi hermano se encuentra en tratamiento”, relató a Bolivisión.

El tercer caso se registró en Potosí. Según la fiscal departamental, Roxana Choque, se trata de un niño de siete años y que la vejación habría ocurrido hace dos años. Afirmó que él presenta una enfermedad incurable producto de la violación”, dijo y aseguró que el niño está siendo valorado por los médicos. “Al ver la salud afectada del menor (de edad) se ha puesto a conocimiento de la autoridad”, agregó.

Una de las enfermedades que se transmite cuando las víctimas son agredidas sexualmente es el VIH. La vicepresidenta de la Red Nacional de Personas que viven con VIH Bolivia, Martha Banzer, dijo que en el IDIF y los centros de salud no se cuenta con pruebas pese al protocolo. “Por eso las víctimas llegan tarde a recibir medicación”.