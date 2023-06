Javier golpeó y ahorcó a su padre el 18 de mayo, luego lo enterró en un pozo séptico de su domicilio, en la ciudad de El Alto. Wilmer asesinó a su madre, de la tercera edad, en el municipio de Laja ( La Paz). En la ciudad de Santa Cruz, el nieto de Guadalupe, una abuela que lo crió como a su hijo, le quitó la vida.

Javier era el menor de siete hermanos y aún vivía con su padre en una precaria vivienda de 500 metros cuadrados en la zona alteña de San Roque - Villa Cooperativa. El pasado 17 de mayo ambos comenzaron a consumir bebidas alcohólicas y a las 2:30 de la madrugada del 18 de mayo comenzaron a discutir y ocurrió el crimen, contó el hijo a la Felcc.

Desde el 18 de mayo, los hermanos de Javier llamaron a su padre, quien no contestaba el celular. Así que fueron hasta la vivienda, pero no lo encontraron, mientras que Javier aseguraba que desconocía su paradero. Colocaron un aviso de persona desaparecida y continuaron la búsqueda entre los amigos y los familiares, pero no daban con el paradero.

El pasado miércoles 31 de mayo por la noche todos los hermanos se reunieron y encararon a Javier. El joven no pudo más y confesó el crimen. De inmediato denunciaron el hecho a la Estación Policial Integral (EPI) Huayna Potosí, la más cercana a su domicilio. Los uniformados llegaron hasta el lugar e identificaron un olor nauseabundo en una de las esquinas del domicilio, un pozo séptico que los propios hermanos ayudaron a cavar para su padre tres años antes.

Los uniformados dieron parte a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de El Alto, quienes se dieron cita en el lugar del hecho el jueves primero de junio a las 6:00. “Se realizan los trabajos de búsqueda y excavación para exhumar el cuerpo de la víctima. Aproximadamente a las 7:30 se logró encontrar el cadáver de Néstor Nicolás Huacatiti, de 58 años, enterrado a una profundidad de dos metros. El cuerpo fue enterrado, primero, con basura y luego con tierra y ya estaba en estado de putrefacción”, declaró el comandante de la Felcc de El Alto, Limbert Coca.

El padre era un médico naturista. El hijo contó a la Policía que ese 17 de mayo consumieron bebidas alcohólicas. “En horas de la madrugada del 18 de mayo –relató Coca- tuvieron un altercado, riñas y peleas, puesto que ya con anterioridad tenían problemas. El hijo dijo que el padre lo trataba muy mal, tenían problemas familiares, puesto que le decía que no era su hijo, que le robaba dinero y celulares”.

Esa madrugada Javier le propinó un golpe tan fuerte que tumbó al otro hombre hasta que chocó con el piso de cemento de su habitación. “Enfurecido, el hijo agarró un alambre de cobre (con los que se hacen conexiones de energía eléctrica) y lo envolvió en el cuello de su padre y lo estranguló. Llevó el cuerpo al pozo ciego que se encontraba en uno de los extremos del terreno y lo enterró”, agregó la autoridad.

Después de haber confesado este crimen y antes de la exhumación del cuerpo, Javier se dio a la fuga. “Desplazamos equipos de búsqueda y se localizó al supuesto autor gracias a información de la familia. El sujeto estaba en una loma de las antenas de radiocomunicación. Estaba solo, deprimido y arrepentido de lo que pasó. La Policía lo aprehendió y lo remitió al Ministerio Público por el delito de parricidio”, agregó el uniformado.

“El individuo admitió el hecho, pero nadie se puede autoinculpar de un delito. Por eso, la Policía acumuló una serie de elementos y evidencias, como las declaraciones de los hijos que pudieron ayudar para encontrar al padre enterrado. Además de las declaraciones de los vecinos y otros”, afirmó.

El acusado fue presentado ante los medios de comunicación y lamentó lo ocurrido. “Que me perdonen, estaba borracho”, dijo.

Pampa de la Isla

Emiliana Mendizábal, una anciana de 80 años, fue asesinada a golpes el 19 de mayo por su propio nieto de 30 años, a quien cuidaba como a su hijo. Ella vivía con su verdugo en el barrio Urkupiña, en la zona Pampa de la Isla, en Santa Cruz.

“Se ve que él (su nieto) es el culpable, porque están sus shorts. Mi hijo vino en la mañana, pilló a su abuela muerta. Él pidió auxilio, porque nadie vive en esta casa, él pidió ayuda a los vecinos y una comadre que tiene al frente”, declaró una familiar.

La mujer se dedicaba al comercio en el mercado de La Ramada, por lo que los familiares sospechan que el crimen se produjo por robarle sus ahorros, porque no hallaron ni el mandil con el que salía a vender y guardaba su dinero. El cuerpo de la abuela, que presentaba golpes en la cabeza, fue trasladado hasta la morgue judicial para determinar las causas de su muerte. Una de sus hijas contó que Emliana cuidaba a su nieto como a su propio hijo. “Hasta le daba comida todos los días”, relató.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que Benito Pinto Coroite fue condenado a 30 años de cárcel a cumplir en el penal de Palmasola. “Se colectaron todos los elementos, como la declaración de familiares, el informe de la autopsia emitido por el IDIF -que determinó como causa de muerte hemoaspiración, trauma raquimedular policontusa y luxación cervical- que demostraron que la muerte fue violenta”.

Crimen en Laja

Guadalupe, una mujer de la tercera edad, perdió la vida en manos de su propio hijo Wilmer P., de 29 años, en su casa del municipio de Laja. Ayer, tras una audiencia de medidas cautelares, la Justicia dictó la detención preventiva del acusado de parricidio . “Sabemos que había problemas entre ellos (madre e hijo) por eso, por segunda y tercera vez le había pegado y ahora ha fallecido”, dijo Juan Paucara, hermano del victimario. La mujer sufrió varios hechos de violencia, pero la última golpiza fue fatal. Aún con vida, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario, pero su cuerpo no resistió más.

Los familiares apuntaron a Wilmer como el autor del crimen. “Su hijo la había pegado, por eso la habían llevado al hospital y llegando a la casa falleció, por ese motivo, he pedido la autopsia y nosotros pedimos justicia”, contó el hermano. La persona también fue aprehendida.