Tres propuestas para el censo: más brigadas, tareas paralelas y el último trimestre de 2023

Contratar un tercio más de las brigadas con las que ya se cuenta, realizar trabajos paralelos y organizar el censo en el último trimestre de 2023 son las tres propuestas que presentaron los especialistas de La Paz, Santa Cruz y Tarija a la mesa técnica que se realizó en Trinidad (Beni). Las sugerencias buscan acortar el tiempo y conseguir la encuesta nacional para el próximo año. Los técnicos aseguraron que sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta.

“Hemos llevado una propuesta clara y (planteaba) que realmente era posible reducir los tiempos para que el censo se haga el 2023”, informó la secretaría Municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado.

Entre las propuestas que fueron presentadas están “aumentar en un tercio el número de brigadas para el trabajo de campo”, teniendo en cuenta que el exdirector Humberto Arandia dio a conocer –antes de dejar el cargo– que se tenían previstas 1.024 brigadas programadas, “pero ahora sólo hay 380 brigadas”.

La otra sugerencia –según Rocabado– fue que el trabajo “sea de forma paralela y no secuencial”. Cuestionó por qué no se inició el trabajo en el área rural, ya que Bolivia es predominantemente urbana.

Resaltó que se ha pedido que el Ejército salga a las zonas fronterizas para apoyar el censo. Se solicitó también que los 206 vehículos que faltan como parte de la logística sean entregados por entidades públicas.

Rocabado cuestionó que, pese a mostrar todos los argumentos, no hayan sido escuchados. “No hemos ido a dar un examen a Trinidad, hemos ido simplemente a apoyar, a coadyuvar, a dar elementos técnicos para que el censo se realice en 2023 y se pacifique nuestro país”, insistió.

Además, la representante de La Paz mostró un cuadro en el que se establecen los recortes de tiempo en función a los hitos que tiene el INE.

En el principal hito, referido al trabajo operativo para la actualización cartográfica, el INE sostiene que se debe hacer en 15 meses, mientras que la propuesta de La Paz explicó que se puede hacer en 11 meses con el aumento de las brigadas.

“Teníamos una reducción de cuatro meses, eso se puso sobre la mesa, se discutió”, dijo Rocabado y aseguró que el propio ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, instruyó al INE que haga una simulación sobre si es viable reducir estos tiempos y el resultado fue positivo.

Además, la especialista insistió en que no se cerraron para realizar un censo en octubre de 2023, sino en el último trimestre del próximo año, es decir, entre noviembre y diciembre.

Con todo ese plan que se presentó, se tendrían resultados preliminares, es decir, los datos de población saldrían seis meses después, y hasta junio y finales de 2024 se tendrían resultados finales. En cambio, con la fecha que decidió el Gobierno, marzo de 2024, los resultados preliminares saldrían en octubre o noviembre y un año después los finales, esto “significa que no habrá un cambio en el biométrico o padrón electoral”, añadió.

Durante los cuatro días de la mesa técnica, el Gobierno salía a decir que no había una propuesta, según los técnicos. “Nosotros no hemos ido a competir con el INE, no vamos a sustituir su trabajo, sólo hemos ido a que nos escuchen porque técnicamente hicimos el análisis. Nos han escuchado, pero no lo han cambiado”, dijo.

Al igual que La Paz, Santa Cruz y Tarija también llevaron sus propuestas que son parecidas a las del municipio paceño. Tampoco fueron tomadas en cuenta.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, indicó que “con algunos criterios” del Gobierno –a los que calificó como “absurdos”– se cerraron en la decisión que “ellos ya tenían”.

“Ellos (los del Gobierno) le han dado mayor preponderancia al trabajo administrativo del INE y dejaron en segundo plano todo el proceso censal. Entonces, obviamente tienen una consigna; lo único que han logrado durante estos días ha sido recibir una especie de consultoría gratuita porque los insumos que han dado los técnicos a esta comisión técnica les han servido a ellos para corregir las grandes dificultades que tiene su propuesta”, sostuvo.

Cuéllar indicó que esa es la ganancia que tuvo el INE, porque hasta el momento esta entidad no logró presentar de manera completa e impresa su propuesta técnica.

“Tienen vergüenza presentar porque hacerlo de manera impresa se convierte en un elemento probatorio del mal trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo”.

El alcalde de Tarija, Jhonny Tórrez, también indicó que es viable el censo en el mes de octubre del año 2023 porque ese trabajo también lo conoce el INE, ya que se trabajó de forma conjunta con la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), la cual preside. “Técnicamente es viable”, manifestó.

Cuéllar, Tórrez y el alcalde de La Paz, Iván Arias, calificaron a las mesas técnicas como políticas porque, pese a todo argumento, el INE no escuchó sus propuestas. Por eso, en La Paz, Arias manifestó que hoy se realizará la Asamblea de la Paceñidad para asumir alguna medida de protesta.

En Tarija, el Comité Cívico aseguró que se intensificarán las protestas. En Santa Cruz ya llevan 20 días de paro indefinido. El cívico Rómulo Calvo mencionó que la definición de la fecha del censo está en manos del presidente Luis Arce.