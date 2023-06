Página Siete hizo un recorrido por el casco viejo y constató que no existe un semáforo que esté libre de algún afiche. Los postes de luz tampoco se libran y sobre los letreros de las paradas del transporte público (lugar clave para promocionar cualquier cosa, dirán) abundan avisos.

“El colocado de afiches en postes, paredes y demás está completamente prohibido, lo cual es sancionado (...) La mayoría está en el centro, en las zonas más concurridas, las actividades económicas colocan en estos sectores, en el centro, todo lo que es El Prado, la Comercio, Potosí y todas las de mayor transitabilidad peatonal”, explica el jefe de la unidad de publicidad de la Alcaldía de La Paz, Steve Terán.

La contaminación visual es una de las más difíciles de medir, lo que no significa que no exista y que no afecte al ser humano.

“Desde el punto de vista médico, cuando una persona está sometida a un acoso visual por contaminación visual puede presentar estrés o dolor de cabeza”, refiere Ana María Bustillos, quien hizo una tesis sobre el tema para la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Además, menciona que provoca distracciones que pueden llegar a ser peligrosas, especialmente cuando se conduce un vehículo, lo que conlleva posibles accidentes de tránsito.