En la frontera pandina que divide Brasil y Bolivia –en medio de una llanura que alguna vez fue una barraca y antes aún, bosque–, se levanta la comunidad de Trinchera. Los 200 habitantes de estas 5.000 hectáreas tienen motivos para estar orgullosos: la lucha por su la tierra y los proyectos productivos de aprovechamiento sostenible de frutos amazónicos. Trinchera ha domado al bosque.

Con hileras de casas de madera, una escuela, cancha de fútbol y árboles esbeltos de fondo, parece un típico pueblito amazónico de aledaño a las fincas que salpican de vacas la carretera Porvenir-Puerto Rico, en la provincia Nicolás Suárez de Pando. Pero Trinchera alberga a la planta de procesamiento de frutos amazónicos que la diferencia de sus vecinos.

“Como hicieron los abuelos, la idea es aprovechar los recursos del bosque sin depredarlos y ahora lo hacemos con la implementación de sistemas agroforestales. Vivimos de la castaña, pero ahora también de otros frutos, como el asaí y la palma real. Queremos abrir el camino para que nuestros nietos, las próximas generaciones, tengan la oportunidad de hacer lo que nosotros soñamos”, dice Manuel Lima Bismak en su casa de la comunidad. Desde el corral cercano, se escuchan cacareos de pelea que alarman a Shirley Zegovia, su compañera hace más de 30 años. “Estamos criando un patito ganso”, explica.

Tienen tres hijos y son, junto a una decena de familias, fundadores de Trinchera. Y ambos desempeñaron cargos dirigenciales: ella fue representante comunal y parte de las primeras Bartolinas. Él, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp) y presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade).

Trinchera de soberanía

Durante la Guerra del Acre (1899-1903), lo que hoy es la comunidad fue el último punto de defensa boliviana contra los vecinos brasileños; de ahí su nombre. Hasta el siglo XX era una barraca gomera con un “patrón” que implantaba a los peones el “habilito” o crédito por compromiso de producción que obliga –aún es práctica corriente en el norte del país– a los trabajadores a cumplir cupos a riesgo de adquirir deudas que los encadenan. Manuel, el undécimo hijo de los 14 de la familia Lima, aún fue testigo “del régimen del patrón”.

“Mi padre lo vivió y lo que nos enseñaron es que defendamos la libertad; busquemos que nuestros hijos sean libres, que estudien, y que tengan otras oportunidades porque el sistema no cambia: si antes eran los patrones, ahora son las empresas privadas, las madereras”, dice Manuel Lima, quien dejó una prometedora carrera como futbolista para trabajar en el bosque en la cosecha de castaña. De allí el salto a la dirigencia departamental y regional fue inevitable.

“Lo queremos que desarrollo, pero no de la forma en que se lo ejecuta como política de Estado en nuestros países. Queremos una agenda de desarrollo social, económico y productivo en el que podamos decir si estamos de acuerdo. Queremos que escuchen nuestras iniciativas, por ejemplo, en el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, no como son los frutos del bosque”, asegura.

Trinchera se creó el 21 de abril de 1999. Un año después obtuvo su personería jurídica y luego empezó una batalla por el saneamiento de territorio, seguido de juicios contra avasalladores privados ávidos de expandir su frontera agrícola con tierras comunales. Desde que nació, la comunidad que linda con el bosque buscó alternativas a la cosecha de castaña. Desde hace años, los habitantes trabajan en sus parcelas sistemas agroforestales de cítricos y plantas medicinales. Ahora miran a los frutos de las palmeras amazónicas.

En 2015, dos jóvenes solicitaron a la comunidad un crédito de 7.000 bolivianos para un emprendimiento de cosecha de asaí. La palmera que produce este fruto abunda en las tierras de Trinchera y para su aprovechamiento sostenible, los cosechadores deben escalar el tallo que supera los 20 metros; despulpar lo obtenido e idealmente congelarlo para ampliar su uso hasta por un año. Por estatuto, cada familia aporta dos bolsas anuales para fondos de la comunidad para este tipo de iniciativas o urgencias.

Lirio Lima y Misael Campos estaban entre los solicitantes. La pareja se había conocido en Cobija, cuando estudiaban en el colegio. Se unieron y tuvieron a su primogénito mientras trabajaban en oficinas de la capital. Ante la perspectiva de un mejor futuro en la comunidad de Lirio, decidieron instalarle en Trinchera cuando nació su segundo hijo y emprender.

“La cosecha de asaí y otros frutos de palmeras comenzó a impulsarse en la década de 2010. Vimos que había futuro y junto a Kenedy y Robinson Lima, que conocían bien el proceso, pedimos un crédito a la comunidad y nos aceptaron”, cuenta Misael Campos, quien actualmente preside la Federación Departamental de Asaí y Frutas Amazónicas de Pando (Fedafap).

Comenzaron con una producción a pequeña escala de pulpa de asaí que vendían en Porvenir. Los cuatro pronto fueron 10 y postularon al programa de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales (Accesos). Ganaron y compraron la primera máquina en 2016. La iniciativa creció rápidamente con apoyo técnico de instituciones no gubernamentales como Cipca, Aceaa-Bolivia y otras. En 2019, con recursos del Fondo Indígena, implementaron en la comunidad una planta de procesamiento de frutos amazónicos que cuenta licencias sanitarias avaladas.

Hoy la producción de asaí en la asociación de Trinchera va en ascenso. Los productores esperan concluir este año con 12.000 kilos de pulpa de asaí procesada; aunque la capacidad de la planta es mucho mayor. “Hay cuellos de botella en el proceso: el capital de arranque, la falta de créditos productivos accesibles. Por eso nos aliamos, para que los productores del departamento juntos podamos hacer más fuerza”, asegura Campos.

“La mayor dificultad cuando emprendemos una iniciativa para generar valor agregado es la falta de créditos; la banca pide garantías cuando la seguridad colectiva de una comunidad no tiene garantía y el Estado tampoco nos escucha. Tenemos que asociarnos y buscar organizaciones el apoyo de instituciones no gubernamentales de los municipios o gobernaciones. Ahora anuncian una megaplanta estatal de frutos amazónicos cuando los productores hemos hecho esa solicitud hace tiempo”, resume don Manuel. Los productores trabajan sin pausa para abrir mercados para el asaí y han tenido buenos resultados: la demanda crece en Santa Cruz y La Paz, donde el exótico fruto amazónico tiene éxito como insumo de jugos, helados o postres y es valorado por su valor nutricional. Las asociaciones de la zona ahora apuntan también a la cosecha de majo y palma real, menos conocidos pero potencialmente valiosos, que también se podrán procesar en la planta de Trinchera. Pero el objetivo está más lejos: “Queremos exportar frutos de la Amazonia boliviana con valor agregado, empezando con aceites, y con el mensaje de que el bosque en pie es el bosque productivo”, recalca Misael.

En la casa de Shirley y Manuel, todos sin excepción lavan los platos o tazas que han usado. Es una norma que ha impuesto ella como práctica de reciprocidad. “Somos una comunidad y todos deben tener responsabilidad y trabajo en consideración a los demás. Juntos, sólo así vamos a crecer”, dice y mira con sus ojos verdes, herencia de su madre brasileña, el bosque que colma el horizonte.

Con la caída del sol, desciende la temperatura, que en esta época puede llegar a 40 grados. Comienzan a prenderse las luces que todos valoran, pues la energía eléctrica llegó a la comunidad hace sólo cinco años. Más sueños se siembran en Trinchera de la mano del bosque amigo. El cielo es el límite.

*Esta investigación fue realizada en el marco del “Fondo de apoyo periodístico Crisis climática 2022” que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación para el Periodismo.