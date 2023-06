Variedad de alimentos, precios accesibles y espacios cómodos son las características del comedor que reabrió ayer en la Universidad Mayor de San Andrés como apoyo a sus estudiantes. La inauguración fue el resultado de la gestión rectoral en coordinación con la Comisión de Bienestar del Honorable Consejo Universitario.

“Estamos felices con nuestro comedor, ya no tenemos que salir de nuestra universidad para conseguir algo de comer que no sea tan caro y este ambiente está bonito. Mientras comemos, también hacemos nuestras tareas o estudiamos acá. Por favor que ya no vuelvan a cerrarlo”, indicó Teresa Pérez, estudiante de la carrera de trabajo social.

La pandemia causó el cierre de este comedor que actualmente ofrece una variedad de desayunos, desde los tres bolivianos, y almuerzos de 10 bolivianos. La administración informó que atenderá de 7:30 a 22:00 para estar siempre disponible para los estudiantes de los diferentes turnos de estudio y también para los docentes y administrativos.

El rector de la UMSA, Óscar Heredia, compartió con los estudiantes y les recordó que el espacio es para que puedan compartir un momento de descanso entre sus clases y puedan alimentarse saludablemente a bajos precios. “Esta es la respuesta a un compromiso asumido y acá comeremos juntos porque voy a compartir con ustedes”.

Las autoridades coincidieron en que este espacio beneficia a los estudiantes de la UMSA y resaltaron las políticas sociales que desarrollan las autoridades y que benefician principalmente a los universitarios reactivando un ícono de servicio social en la universidad.