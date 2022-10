$!UMSA coadyuvará investigación por muerte de un estudiante y Arquitectura pide suspender la entrada universitaria

Al respecto, el presidente de la Comisión de Cultura, Fernando Manzaneda, resaltó que la preentrada del domingo concluyó a las 20:00 y que pasada esa hora la Policía y la Guardia Municipal procedieron a un barrido de control.

“Este hecho ocurrió en un lugar que no corresponde al control de la organización de la preentrada. No sucedió ni en el local, sino en vía pública y eso no está al alcance del control de la Comisión de Cultura, por eso es importante ver tiempo y espacio”, señaló Manzaneda.

El secretario general de la UMSA, Marco Velasco, dijo que no se puede adelantar ningún juicio. “Es importante destacar todo nuestro apoyo y predisposición con el caso referido. Estamos evaluando qué pasos vamos a dar en el marco de nuestra institucionalidad”, acotó.

La Facultad de Arquitectura pide suspender la entrada universitaria

En un pronunciamiento público, el Consejo Facultativo de Arquitectura, Diseño y Urbanismo informó que en una asamblea extraordinaria se resolvió cuatro puntos, entre ellos solicitar la suspensión de la entrada universitaria.

En el primer punto, la Facultad expresa su solidaridad con la familia del estudiante fallecido. Además, se informa que se comunicaron con Asesoría Jurídica de la universidad para iniciar con las acciones legales correspondientes.

“Como muestra de solidaridad, solicitamos al Honorable Consejo Universitario suspender por esta gestión la entrada folklórica”, indica el comunicado.