UMSA: edificio de Sociales registra fallas estructurales, su arreglo costará Bs 5 MM

“Saltaron las baldosas cuando estábamos pasando clases”, dijo ayer Álex Urquidi, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en la asamblea para definir si retornaban o no a las clases presenciales en el edificio René Zavaleta de la Facultad de Ciencias Sociales. Este inmueble presentó fallas estructurales pese a que fue concluido en 2014.

“Estuvimos pasando clases al mediodía en el aula 405 y fuimos testigos de la vulnerabilidad estructural. No se imaginan el susto que nos dimos con 15 estudiantes”, dijo el docente.

Una resolución del Honorable Consejo Universitario (HCU) instruyó el retorno a clases presenciales, lo que podría incrementar el peso que reciba este edificio -ubicado detrás del Monoblock- que alberga a cinco carreras de la facultad, una de ellas es Comunicación Social, la más numerosa.

Ante estas fallas estructurales y el temor de retornar a la normalidad, ayer se convocó a la asamblea. El decano de la facultad, Sidney Tórrez, presentó las conclusiones del “estudio patológico estructural” del edificio. “Se concluye que la estructura sufrió daños considerables respecto a la funcionalidad, pero no llegaron a comprometer el comportamiento estructural del edificio. Sin embargo, la presencia de manifestaciones patológicas -como la humedad- debe solucionarse”.

Además, el documento advierte que el 40% de los ambientes no cumple el uso que estaba previsto en el proyecto. “Eso implica una sobrecarga (que no fue incluida) en el proyecto original. Fue alterado y sobrepasado. Se adicionaron cargas como papelería y mueblería”, dijo. “Se puede apreciar en los resultados presentados que la verificación a flexión, corte de las vigas y las losas no cumplen los criterios de seguridad”.

El informe indica que se presentaron deformaciones “excesivas” que están al límite de las admisibles. “No cumplen criterios técnicos (...) poniendo en riesgo la seguridad estructural principalmente de las vigas y las losas”. Según el reporte, la deformación excesiva se debe a que el ancho de las losas se redujo de 30 a 25 centímetros en la ejecución de la obra “y la calidad del hormigón no colabora con la capacidad resistente de los elementos”.

El texto recomendó un “refuerzo estructural” de columnas, vigas y losas comprometidas por estas deformaciones.

Tórrez, quien presidió la asamblea, reveló el costo que tendría su refacción. “Debo decirlo con responsabilidad, aunque me pidieron que no lo haga, pero soy autoridad y debo ser responsable con ustedes. Son cinco millones de bolivianos, por lo menos, los que se necesitan para realizar el refuerzo estructural y garantizar la seguridad de docentes y estudiantes”, dijo.

Velia Mendoza, directora de Antropología y Arqueología, dijo que hay filtraciones en el laboratorio de Lítica, en el tercer piso. “Se nos cayó el techo por filtraciones de agua. Supongo que se rompieron las cañerías por las rajaduras y filtró el agua. Para que suceda esto, debió construirse de mala calidad”, afirmó.

Denunció que las conexiones eléctricas fueron afectadas. “Enchufé un equipo y me electrocuté. Me quemé toda la mano, se quedó negra, pero por suerte no con graves quemaduras. No por estar en el primer o segundo piso estamos libres de todo lo que pueda suceder”, advirtió.

El docente Antonio Vargas dijo que comenzaron a tomar medidas de prevención. “La papelería de las cinco carreras que comparten el edificio y los libros de las bibliotecas fueron bajadas al sótano”, dijo.