La semana pasada este medio difundió la denuncia de Carrasco en la cual él aseguró que “le fabricaron una tramoya” luego de que aseverara que el proceso de selección de maestros universitarios de la carrera de Comunicación fue “amañado” para favorecer a dos docentes. Esa denuncia llegó a la Comisión Académica Universitaria (CAU), donde se le dio la razón y se realizó otra selección.

No obstante, en la nota enviada a este medio se adjunta la denuncia escrita realizada por la universitaria el 8 de mayo, ante la dirección de la carrera de Comunicación Social, en la cual se afirma que, supuestamente, el docente impartía contenidos que no eran acordes con la materia que dicta, que prohibió la lectura de ciertos autores e impuso el estudio de un libro de su autoría.

Asimismo, se lo acusó de un posible mal uso de las rubricas de los estudiantes, ya que se les hizo firmar hojas en blanco con nombre y número de carnet, bajo el argumento de que eran “listas de asistencia”. La universitaria sostiene que ante el reclamo, el docente reaccionó de forma violenta, gritándole y rompiendo una de las hojas para arrojársela.

“Le pedí que me demuestre que las firmas de mis compañeros y la mía propia no serían utilizadas para sus intereses y metas personales. Que era algo que necesitábamos saber. Respondió de forma violenta. Por lo que me vi obligada a decirle que solicitaría, por medio de una carta, la revocatoria de las firmas. Su conducta se volvió más violenta. Gritó algo similar a...¡quieren sus firmas... tomátela! Procedió a tomar una sola hoja (de varias), la rompió en pedazos y la arrojó hacia mi persona. Considero como alumna y como, en ese momento, delegada que ese fue un acto innecesario. Un acto humillante hacia mi persona”, se lee en la denuncia.

La universitaria asegura que varios de los estudiantes fueron testigos del hecho y que tomó la determinación de no volver a esa clase y que con otras compañeras organizó un cambio de paralelo.

La dirección de Comunicación Social aclaró que Carrasco es procesado por la presunta comisión de actos de violencia, abuso de autoridad, abuso maltrato y amenazas, entre otros.

También se lee en una resolución del Honorable Concejo Facultativo (HCF), del 9 de mayo, que el caso fue remitido a la Comisión de Procesos Universitarios.