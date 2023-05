Este domingo, a través de sus homilías, algunos sacerdotes de la Iglesia expresaron una postura en relación a los abusos del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas. Manifestaron que “no son todos” los que cometieron ese “error” y que esa institución religiosa debe “hacer un camino de purificación”.

“Sabemos que no son todos los sacerdotes, unos o alguno ha cometido error, y por eso es por lo que, en estos días, se habla mucho de eso. es un tema de comentario, pero todo error, todo delito hay que investigarlo y hay que hacer justicia”, manifestó el monseñor René Leigue, en su homilía de este domingo.

La petición surge tras revelarse la aparición del diario de Pedrajas, en el cual confiesa haber abusado a más de 80 niños durante su misión en Bolivia. En ese contexto, Leigue pidió “no politizar ni estigmatizar” a la Iglesia, debido a que no todos los integrantes incurren en ese tipo de errores.

“Lo que pedimos aquí es que no se politice, que no se estigmatice a la Iglesia porque no es toda, a veces cuando pasa esto, se agarra que la Iglesia. Nosotros somos parte de la Iglesia, nosotros somos Iglesia y no somos todos los que hemos cometido error”, acotó.