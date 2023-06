“Cuando era niño un cura me abusó. No recuerdo su nombre o el de la iglesia, pero sí las fechas y la localidad. También recuerdo el miedo, que hasta hoy persiste... quiero denunciar. No sé cómo hacerlo”, señala Óscar (nombre convencional), víctima de abuso clerical.

Después de que el caso del jesuita español Alfonso Pedrajas saliera a la luz, Bolivia atraviesa una ola de denuncias en contra de sacerdotes católicos por violencia sexual. En Cochabamba, Tarija, La Paz y Santa Cruz las víctimas aparecen de a poco. Algunas denuncian, mientras que otras no, ya sea por decisión propia o porque no se sienten listas para hacerlo.

Pero también hay quienes no denuncian por temor, por desconocimiento del proceso y la norma o porque creen que ya pasó mucho tiempo. Empero, es necesario saber que no hay un tiempo límite y que su testimonio es suficiente para empezar una denuncia.

“En nuestro país, cuando se trata de Derechos Humanos el bloque de constitucionalidad está por encima de nuestras leyes y son de carácter preferente. En ese entendido, los delitos de violencia sexual no prescriben y pueden ser denunciados cuando la víctima se sienta preparada para poder hablar y contar lo que le sucedió. El Estado tiene la obligación de recibir su denuncia y de darle protección”, señala la responsable del equipo legal de la Casa de la Mujer, Mayra Daza.

Dónde presentar la denuncia

Óscar fue víctima de abuso cuando tenía 10 años de edad, mientras cursaba la catequesis en una localidad rural. No recuerda el nombre del sacerdote, pero sí lo sucedido, porque se convirtió en un peso con el que tuvo que cargar por años.

Nunca contó lo que le pasó porque no se sentía preparado. Pero ahora se siente capaz de hacerlo, aunque no está seguro de si logrará presentar una denuncia y qué necesita.

Daza indica que algo muy importante en estos casos es saber que la palabra de la víctimas de violencia sexual es la prueba fundamental dentro de un proceso. Por ello puede hacer su denuncia sólo con su testimonio.

“Si bien es cierto que se debe cotejar con otras pruebas, no es menos cierto que la víctima es la principal testigo del hecho. La víctima puede ir a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y sentar su denuncia con su relato de lo ocurrido y la Felcv debe recibirla”, explica.

De acuerdo a la normativa boliviana y los protocolos de atención a las víctimas de delitos sexuales, las denuncias pueden presentarse por medio del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de cada alcaldía o directamente ante la Felcv. También se puede acudir al Ministerio Público con una denuncia escrita.

La asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Susana Inch, aclara que cuando la víctima aún es menor de edad, el caso también debe ser denunciado ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que se hará parte en el caso.

“Cuando la víctima ya es un adulto, no es tan sencillo que se animen a denunciar”, indica.

La responsable del canal de Escucha y Atención a las Víctimas de la Compañía de Jesús, Sandra Carvajal, señala que las denuncias de abuso, además del apoyo legal, requieren de apoyo psicológico para animar y apoyar a que éstas lleguen al Ministerio Público. Para ello se requiere todo un trabajo de contención, validación de emociones y de fortalecimiento de la confianza.