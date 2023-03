“Yo lo veía como una gran oportunidad porque veía que en otros países lo lograban, por ejemplo en España se produce mucho ese aceite y lo comercializan, después me llamó mucho la atención que esa semilla se bota en las bodegas de Tarija y Chuquisaca; y hay unas bodegas de La Paz y Santa Cruz que lo dejan supuestamente como abono pero no hacen el procedimiento, lo botan a la viña. Ahí vi la oportunidad”, dice.

“Lo del aceite fue un tema del instituto, yo me acuerdo que me tocó investigarlo, comencé a buscar en internet y hay una infinidad de subproductos que hacen en países más desarrollados como Estados Unidos, Argentina, España, Francia. Comencé investigando y vi que se podía hacer aceite con las semillas de uva”, recuerda.

“Lo voy a vender en frascos de vidrio ambar, es un aceite tan puro tiene que estar en un vidrio transparente. Me traje los frascos de Santa Cruz, estos son importados porque no hay en Bolivia”, informa.

Este joven emprendedor lamenta que Bolivia se estanque en la falta de industrialización de la vitivinicultura y refiere que en otros países producen muchos insumos enológicos que los bolivianos deben importar de Argentina, Chile, España, etc. En ese sentido, se siente feliz de aportar a la industrialización de la cadena productiva de la uva.

”Yo apunto, en primer lugar a salir adelante, me gusta mucho estudiar y trabajar. Agradezco mucho a Dios, me siento un joven muy bendecido y hago lo que me gusta, esto es lo que más me apasiona. Y sé que es un aporte muy importante a la cadena productiva de uvas, vinos y singanis”, finaliza.