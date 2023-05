La víctima contó que se dirigía a La Ramada antigua en el micro de la línea 13. Detalló que dos varones y una mujer simularon ser pasajeros.

“El tipo que me agarró el celular se hizo pasar por pasajero, él alzó la mano y el micrero lo quiso alzar. Yo estaba en el tercer asiento, fue cuando me jaló mi celular que estaba en la mano izquierda. Después intenté como forcejearle y me caí de cara”, relató la joven a Unitel.

Agregó que intentó perseguir al delincuente, pero recordó que había dejado su mochila en el micro.

“Una señora estaba con mi mochila abierta queriéndome sacar dinero, no sabría si me sacó dinero”, indicó.

La víctima presenta heridas en el rostro y tiene dificultades para caminar; en las próximas horas conocerá los días de incapacidad a causa de la caída.

Informó que la Policía logró detener a los tres implicados en el robo de su celular. El padre de la joven exige justicia.