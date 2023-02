Una niña de ocho años salvó a sus tres hermanitas después de cuatro años de tortura. Reveló a su tía que su papá abusó y violó de ella y sus otras tres hermanas en el municipio potosino de Llallagua. Al parecer, su mamá conocía lo que pasaba pero no les creía.

El jefe policial indicó que aún no se conoce la hora de la audiencia cautelar de G.T.A. pero el Ministerio Público solicitó su detención preventiva. En tanto, las cuatro niñas fueron llevadas a una casa de acogida y son tratadas psicológicamente.

“El trauma que tienen es muy fuerte”, acotó. Asimismo, el director de la Felcv informó que ahora también se investiga a la mamá de las niñas, ya que ellas contaron que su mamá conocía de los vejámenes y no lo denunció. “Una de las pequeñas dijo que ella le contó a su mamá lo que le pasaba, pero no le creyó”, resaltó. Actualmente, no se conoce el paradero de la mujer.