La autoridad señaló que se intento auxiliar a la maestra pero ella llegó sin vida al hospital Arco Iris de La Paz. Tránsito realiza las investigaciones del caso.

El chofer del minibús relató que el accidente se registró cuando caía una intensa lluvia en el camino.

“Anoche he bajada con una intensa lluvia, no me imagina que iba a caer las piedras, si vieras esquivarías. Hemos corrido de la avenida para pedir auxilio, no había señal para llamada, los vecinos me han auxiliado, hemos buscado señal, la lluvia era intensa”, comentó en un reporte de Unitel.