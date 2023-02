La pareja de bailarines, que se hicieron virales el año pasado con sus trajes de Incas durante la entrada de Gran Poder, afirmó anoche que tienen toda la indumentaria y sus ropas listas para participar en el Carnaval de Oruro 2023, pero que no quieren danzar con ese “sentimiento negativo”, por lo tanto, será “en otra oportunidad”.

“La verdad no, no ya no quiero entrar, ya tenemos la indumentaria, tenemos listo toda la ropa, no quiero entrar, me siento totalmente mal y no quiero entrar así con ese sentimiento negativo, la verdad. Bueno, será en otra oportunidad”, respondió Franco de la Cuenca, en contacto con DTV ante la consulta si ¿los incas bailan o no este año en Oruro?

La negativa se da luego de que el fin de semana declararon que “autoridades”, en referencia a organizadores de la entrada folclórica, intentaron “impedir” que participen en el Carnaval de Oruro 2023.