Valentina U. L., de 22 años, apareció ayer muerta en un hostal ubicado en la avenida Aniceto Arce, en Cochabamba, donde su pareja permaneció con el cadáver cuatro días. La Policía aprehendió al hombre como el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con los antecedentes, el jueves 26 de enero, el clamor de una madre desesperada se hizo viral en las redes sociales en Cochabamba. Grinelda Lara pedía ayuda para encontrar a su hija Valentina.

Grinelda escribió en su muro de Facebook: “URGENTE por favor ayúdenme a difundir. El 26 de enero mi hija salió al mediodía de casa para almorzar con su enamorado y no retornó. Desde entonces no pude contactarme con ella, lo cual no es habitual, siempre me llama si va a demorar o irá a otro lugar. Estoy sumamente desesperada, mi hija está delicada de salud y salió sin sus medicamentos, porque no iba a demorar. Ayúdenme a encontrarla por favor”.

La búsqueda de Valentina y de su enamorado Randy E. se intensificó estos días en el departamento cochabambino, según Opinión.