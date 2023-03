“El problema se suscita porque dos zonas (de Llojeta) están enfrentadas: los del Rosal y el Vergel, por un terreno de 16 mil metros cuadrados” ya que ambos aseguran que el terreno pertenece a esos barrios , informó el subalcalde de Cotahuma, Fausto Terrazas, quien resalto que el municipio está “controlando esa área” que está a nombre del municipio debido a que ganó un proceso judicial a un particular.

“Con el cambio de uso de suelo, lo que busca el municipio es crear algunos proyectos, pero también que los loteadores comiencen a lotear ese sector. Nosotros no vamos a permitir eso”, afirmó el vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Osmar Arce.

Ayer, desde muy temprano, vecinos de Valle Vergel realizaron una protesta en la puerta de las oficinas del municipio solicitando a las autoridades la protección de esa área verde para que no se haga el cambio de uso de suelo.

Aseguró que es una extensión muy amplia la que está buscando hacer el cambio de suelo. “Ahora recién quieren hacer estos cambios, cuando nosotros hemos mantenido ese sector, hemos cuidado, el municipio ni una piedra nos ha ayudado a colocar en ese sector”, dijo.

Debido a ello, Arce indicó que ahora se declararon en emergencia para que no se toque ese espacio. “Quieren construir una cancha en el lugar para que los estudiantes del Colegio Hugo Chávez usen, nosotros no nos oponemos a eso, pero la cancha no tiene una extensión tan grande”, indicó.

Terrazas, resaltó que no tienen ningún proyecto y para que se trabaje en algo debe haber un consenso.

Además, recordó que el espacio tiene características irregulares. “Era un río y ahora es una quebrada. Hay muchos trabajos de estabilización que se debe hacer todavía en ese terreno, por eso la idea principalmente es ponernos de acuerdo para ver qué se va hacer”, dijo el subalcalde.