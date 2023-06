No obstante reiteró que mientras el municipio no autorice el incremento, los choferes no pueden incrementar. “Por eso nos estamos uniendo los vecinos para armar comisiones y controlar que no haya trameajes ni alza de pasajes”.

Acotó que no faltan “malos transportistas” que están buscando lucrar con el bolsillo de los “hermanos alteños y eso no lo vamos a permitir”.

Uno de los distritos que ya se está organizando es el 7. En ese sector, los vecinos conformarán una comisión para controlar el trameaje.