Vecinos doblan el brazo a Jhonny: se repondrán losetas

Los vecinos del casco urbano central de la ciudad de Santa Cruz doblaron el brazo al alcalde Jhonny Fernández, que ayer ordenó a la Secretaría Municipal de Obras Públicas reponer las losetas de dos calles del centro cruceño ante la resistencia ciudadana que se opuso al retiro de las baldosas a cambio del pavimentado.

“He instruido a Obras Públicas que inmediatamente se ponga a trabajar con la unidad de mantenimiento para restituir las losetas de esas dos cuadras que han sido retiradas”, indicó Fernández en conferencia de prensa al mostrar actas y fotos del periodo de socialización que hizo la comuna para llevar adelante ese plan.

No obstante, la movilización vecinal se opuso desde el primer día al proyecto edil y por ello instaló vigilias para evitar el retiro de las losetas. A raíz de ello, el martes se produjeron incidentes entre los vecinos y seguidores del alcalde cruceño. La exconcejala Rosario Schamisseddine, que fue golpeada el martes en la calle Bolívar, seguía ayer internada en un hospital.

Fernández apuntó a los concejales de la oposición por la protesta contra el plan municipal. “Ahí están las fotos de las reuniones de trabajo que hicimos y que eran públicas, por eso pregunto por qué no fueron los concejales, por qué no dijeron: ‘No me gusta esto o aportamos con esto’. Y cuando vieron el plan en plena ejecución, dijeron que no les gusta”, insistió el alcalde.

Móviles políticos

El burgomaestre cruceño apuntó a activistas cívicos y seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho que se opusieron al cambio de las losetas.

“Esto es político. Una de las señoras que montó los incidentes está en esta foto con Camacho, por eso son activistas y no es casualidad, esto es po-lí-ti-co”, enfatizó el gobernador.

El alcalde contó que el proyecto tenía un presupuesto de 150 millones de bolivianos, de los cuales tanto el municipio como el Banco Mundial (BM), mediante un crédito, iban a financiar el plan, pero ante la nueva realidad, la Alcaldía corre el riesgo de que el BM retire el crédito.

El viernes, los vecinos se declararon en emergencia ante la decisión edil de retirar las baldosas. “Las losetas significan el corazón y la unidad de la ciudad, por eso rechazamos el proyecto”, sostuvo una vecina, mientras otros se predisponían a impedir que ingrese maquinaria pesada a la calle Bolívar.