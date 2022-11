Vecinos llevan “avisos de desalojo” al alcalde Jhonny Fernández

“Es por la ineficiencia que ha tenido en estos días de paro. Nos sentimos totalmente abandonados y traicionados por su parte, por la mala gestión municipal, por habernos llenado de basura la ciudad por muchos días. Por lo visto no le importaba y pecó de cómplice del masismo”, agregó otro de los presentes.

Fernández fue señalado en diversas ocasiones por mantener una relación cercana con el partido de Gobierno. Si bien la autoridad manifestó en reiteradas ocasiones que el Censo de Población y Vivienda puede y debe llevarse a cabo en 2023, participó de reuniones convocadas por el Ejecutivo a las que no fueron o de las que se retiraron los miembros del comité interinstitucional.

También el alcalde fue señalado por habilitar escuelas para la llegada de efectivos policiales (Fernández negó que lo hubieran hecho con su autorización) y por “esconderse” durante el paro. Además, en un momento de frustración, el burgomaestre “carajeó” a los líderes cruceños y al Gobierno por no sentarse a dialogar.

“Han subido 20%, 30% los precios, no hay combustible, nosotros vemos la basura por todos lados (...) ¿Qué es lo que quieren? ¿Matar a nuestra gente? Ya les he dicho eso a los líderes de Santa Cruz y al Gobierno nacional. Ya pues, carajo, pongan orden, es su obligación. Ya está bueno que jueguen con la vida del pueblo”, manifestó en entrevista con No Mentirás.