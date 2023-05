Un grupo de choferes sindicalizados bloquearon ayer la avenida Uruguay y cerró las puertas de la Secretaría de Movilidad Urbana en protesta contra la nueva ruta del ChikiTiti hacia La Portada. Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) salieron a defender este nuevo servicio de transporte y advirtieron con bloquear a los transportistas ante las amenazas de medidas de presión.

“A partir de las 7:00 hemos identificado operadores de sindicatos del municipio de El Alto, que brindan el servicio interciudad, realizando una concentración y protestas en puertas de la oficina de la Dirección de Regulación y Ordenamiento de Movilidad de la Secretaría de Movilidad y también de la Subalcaldía Periférica. Ellos obstruyeron el normal desarrollo de las actividades y la atención a la ciudadanía en los trámites que se tiene que hacer”, declaró el director de Regulación, Luis Alemán.

El sábado, la Alcaldía lanzó la nueva ruta del ChikiTiti hasta La Portada. Este servicio inicia en la plaza Alonso de Mendoza, pasa por el teleférico Naranja, sube por la Calatayud, el Cementerio General, El Tejar, la final Kollasuyo, el Puente Topáter hasta Cusicancha y un barrio de Mil Colores recientemente entregado por la gestión de Iván Arias. El costo es de dos bolivianos y permite el trasbordo por 80 centavos. Los choferes advierten que este nuevo servicio afecta su trabajo diario.

Ante esta protesta, el presidente de la Fejuve La Paz, Jorge Paredes, respondió que no van a permitir que se perjudique el nuevo servicio de buses. “Es algo injusto. Estamos en La Paz y estamos mejorando nuestro transporte. En cada una de las asambleas en las que participamos los vecinos pedimos que el ChikiTiti llegue a Max Paredes. Los distritos 7, 8, 9 y 10 nos beneficiamos con este medio de transporte y vamos a pedirles (a los choferes sindicalizados) que los dejen trabajar”, dijo.

Incluso, el dirigente advirtió que no van a permitir ninguna “intromisión ni imposición” de los choferes de El Alto. “Las juntas vecinales vamos a salir a las calles. No vamos a permitir que unos cuantos vengan a imponer a la ciudad de La Paz. No queremos hacerles frente, no queremos convocar a los vecinos; simplemente que vayan reflexionando y trabajemos todos. Tampoco les estamos prohibiendo a ellos de que no ingresen, no les estamos cortando la vía, pueden participar, pero dejen trabajar a los PumaKatari”, afirmó.

El secretario municipal de Movilidad, Enrique Villanueva, alertó el pasado jueves –en el lanzamiento de la nueva ruta- que cualquier intento de evitar la apertura del octavo circuito, ataque o daño a los buses por parte de un sector del transporte de El Alto será denunciado a las instancias legales pertinentes. “Quiero destacar que esto es una fiesta y en las fiestas no pueden haber desmanes. Invitamos a los colegas del transporte que no están de acuerdo a evitar desmanes, actitudes agresivas, daños a la propiedad municipal, porque todo esto será denunciado a las entidades competentes y el municipio iniciará los procesos legales correspondientes”, dijo.

Nuevas rutas

El alcalde Iván Arias anunció que las próximas rutas a inaugurarse serán las que van hacia Mallasa y la Ceja de El Alto. “Estamos pensando dos rutas nuevas a Mallasa y del centro a la Ceja de El Alto, los buses están funcionando, hemos mejorado la capacidad de transporte de 5.000 pasajeros, hoy estamos transportando 26 mil pasajeros/día”.

El burgomaestre precisó que los 66 buses de reposición a los motorizados quemados en noviembre de 2019 circulan con normalidad en las rutas de La Paz, en reemplazo de otro grupo de buses que entraron en mantenimiento. De esta manera, desmintió versiones en sentido de que los referidos vehículos estaban “guardados” en un parqueo.

“Los buses que llegaron (el 2022) han reemplazado a los que necesitaban reparación, no están parqueados. Los buses antiguos necesitaban reparación”, manifestó el alcalde Arias. Insistió que la comuna atiende con buses a ocho rutas en la ciudad de La Paz.

El burgomaestre informó que el servicio ahora es más eficiente, dado que se redujo la subvención. Y en relación al juicio contra los responsables de la quema de los 66 buses PumaKatari el 10 de noviembre de 2019, señaló que se hizo “todo lo que se tiene que hacer” para dar castigo a los culpables. Sin embargo, el principal responsable (Jesús Vera Plata) “camina por las calles como si nada”.

“Una persona que debería estar rindiendo cuentas (Jesús Vera Plata) que está con arresto domiciliario, camina por las calles, así están las cosas en el municipio, no se esclarece”, dijo.

En agosto del año 2022, Jesús Vera Plata fue sentenciado a tres años de prisión por el destrozo de seis buses PumaKatari en el patio de Villa Salomé, en noviembre de 2019. Fue el Juzgado 11 de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que sentenció a Vera por los delitos de “instigación pública a delinquir” (Art. 130 del Código Penal) y destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional (Art. 223)”. La Alcaldía, en esa oportunidad, dijo que apelaría el fallo.