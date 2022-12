Vecinos se alzan contra feriantes navideños del Cambódromo y mañaneros piden cuarto intermedio

El conflicto se registró la madrugada de ayer, cuando los comerciantes de la Asociación 20 de Diciembre, que aglutina a más de 230 socios, sostuvieron una reunión con los presidentes de juntas vecinales de la zona para aclarar que no son gremiales asociados a René Troncoso, como indicaban otras personas que llegaron hasta ese lugar.

“Ustedes no pueden asentarse en este lugar, porque esto no es mercado. Suficiente tenemos con los mañaneros que toman nuestras calles”, se quejaron, reportó Clave 300.

Los denominados “feriantes” indicaron que tramitaron su permiso y pagaron su patente a la municipalidad para vender sólo por fin de año. Sin embargo, los vecinos se opusieron y afirmaron que el Cambódromo fue diseñado para eventos culturales, danzas y conciertos, no así para mercados, por lo tanto, dijeron que deben ubicarse en otra zona para comercializar sus productos.

La expresidenta de los feriantes, Mery Maquera, indicó que su sector está en emergencia porque no les permiten vender sus productos. Agregó que todo este rechazo tiene que ver con el reciente paro cívico, cuando los comerciantes se opusieron a la medida.

“Todos somos bolivianos, no tenemos tres manos ni cuatro ojos, anoche nos tildaron de masistas y que no queríamos a Santa Cruz, pero nosotros no somos políticos”, sostuvo Maquera.

El rechazo surge luego de que la anterior semana, los vecinos de la avenida Cumavi no dejaron asentar a los denominados mañaneros de la feria Barrio Lindo, quienes venden desde las las 3:00 hasta las 11:00 cada miércoles y sábado.

Acusan a su dirigente René Troncoso, allegado al Movimiento Al Socialismo (MAS), de haber liderado las movilizaciones de desbloqueo que se acataba por el paro cívico.

“Sólo queremos trabajar, entremos en cuarto intermedio hasta que pase la Navidad. Además, que todo asentamiento por más de cinco años se tiene que dar resolución definitiva de parte de la Alcaldía y vamos a pedir que se cumpla”, sostuvo Troncoso.