Velan los restos del mecánico fallecido en la tragedia de Tembladerani

“Nosotros estamos corriendo con todo, la empresa no se ha hecho cargo. (Debe) presentarse el dueño y la esposa por lo menos y que nos ayuden. No sabemos de dónde ni cómo sacar (dinero para el velorio), no sabemos, lo que podemos sacamos, pero necesitamos ayuda”, reclamó, en contacto con Red Uno.

La hermana de la madre pidió justicia por las afectaciones a la familia. Lamentó que su hermana no pueda estar presente para dar el último adiós a su compañero de vida, debido a que se encuentra hospitalizada.

“Pido justicia para mi cuñado. Mi hermana está hospitalizada en Cotahuma, sólo nos dicen que está estable pero no puede moverse, está mal de la cadera”, dijo.