Vicerrectora: El rector está en un afán de mostrar poder

La vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García, dijo que lamenta que en esa casa de estudios superiores “se cometan excesos” y se expulse a estudiantes por una protesta. Ante esa situación, indicó que publicó un comunicado en el que expone su posición.

En una entrevista con Página Siete, García aseguró que el rector Óscar Heredia está cometiendo excesos y con eso quiere “demostrar su poder” dentro de la universidad.

Indicó que pese a que formó parte de una misma plancha con Heredia para ganar el rectorado de la UMSA, se distanciaron.

¿El vicerrectorado ha publicado un comunicado en el que denuncia excesos de rectorado?

Sí, porque después de haber tomado conocimiento de la Resolución de la Comisión de Procesos Universitarios, que determina sanciones que -desde mi punto de vista- son arbitrarias porque se está coartando el derecho a los estudios (a los universitarios expulsados). Además, a través de una resolución del Honorable Consejo Universitario se ha determinado una auditoría a las últimas elecciones estudiantiles y hasta ahora no se tienen resultados del proceso de la auditoría. Esto es algo que en la comunidad universitaria llama mucho la atención.

¿Cuándo se solicitó la auditoría a esas elecciones?

Se ha solicitado inmediatamente después de la primera toma (del Monoblock) que hubo en noviembre. Son varios meses, 10, y no hay resultado.

¿Qué opina sobre la expulsión de los dos estudiantes?

Desde mi punto de vista se está haciendo una persecución a los estudiantes, también a los docentes y a los administrativos en un afán de protagonismo, en un afán de mostrar poder y sobre todo en un afán de decir que el que se oponga o va a la cárcel o va expulsado de la universidad.

¿Quién tiene ese afán?

El rector (Óscar Heredia). Ése es mi punto de vista, mi lectura de todo este proceso. Y claro se nota que esta Comisión de Procesos está bastante sesgada y por lo tanto hay una indefensión legal en la universidad.

La determinación de la comisión fue criticada. Hay denuncias -incluso- de que se agilizó. ¿Qué opina al respecto?

Hay procesos que duran años y otros que salen tan rápido. Ni siquiera se puede sacar un veredicto tan pronto; se tiene que ir sacando información investigando, entonces se está actuando arbitrariamente.

Los estudiantes fueron expulsados de todo el sistema universitario. ¿Es posible?

Que se coarte el derecho a los universitarios a seguir con sus estudios en todo el sistema universitario, que se les prohíba estudiar en todas las universidades, me parece que se está cometiendo un exceso, porque nosotros tenemos tuición dentro de nuestra universidad, pero no podemos prohibir a otras universidades que no reciban a los estudiantes.

El rector dijo que sólo denunció a Karen Apaza. Entonces, ¿por qué existen más universitarios procesados?

El rector siempre incurre en deslindar responsabilidades de todo tipo, no le gusta quedar mal, no le gusta asumir responsabilidades que tiene, siempre estará en el afán de cuidarse.

¿Por qué dice que la resolución del Consejo es arbitraria?

En primer lugar se deben realizar las investigaciones (de lo que pasó), también es un exceso botar y prohibir (el acceso a) la educación, peor en todo el país. No podemos tomar atribuciones que no corresponden.

¿Quién tiene la atribución de expulsión del sistema?

La CUB (Confederación Universitaria Boliviana) puede expulsar a un estudiante. Nuestra normativa estipula eso.

¿Por qué dice que los asesores legales del Comité de Procesos son nombrados a dedo?

Porque al Comité Ejecutivo nos han traído una lista armada (de los probables asesores legales), pero ¿quiénes son estas personas de las listas? (no se los conoce). Obviamente (aprobé a esos postulantes) porque he estado en ese afán de que la Sala de Procesos no se quede sin gente y como no había más, se aprobó en cogobierno.

¿Quién presenta los folders de probables asesores legales?

El rector (Heredia) con secretaria general presenta los folders y el Comité Ejecutivo -conformado por el rector, vicerrector, secretario general, dos representantes de la FUL (Federación Universitaria Local) y uno de la Fedsidumsa- elige.

Las decisiones tienen que ser en consenso.

¿Entonces, cómo debería ser ese proceso de nombramiento?

Deberían mostrar currículos, (para saber) quiénes son, debería haber la posibilidad de entrevistarlos y no sólo ver un papel.

¿Qué hay detrás de estos procesos?

Creo que el fondo es buscar protagonismo, es anular contrincantes a una posible reelección. Desde vicerrectorado, el manifiesto fue enfocado desde la restitución de la democracia y resguardar los derechos del estudiante. Creo que se están vulnerando -mucho- los derechos.

¿Hay una diferencia entre rectorado y vicerrectorado?

Cuando estábamos en campaña, el rector se mostraba como una persona que quería cambiar la universidad, por eso acepté ir en la dupla (...) Fue en ese afán de transmitir mi experiencia y las cosas realizadas. Sin embargo, en el mismo momento en el que ganamos se muestra una ruptura. La posesión la organizó solo. Luego él quería imponer a su gente en todos los cargos de dirección. Él jamás entendió de trabajar en equipo.