“Siempre me resistí a buscar ayuda psicológica, no pensé que después de 40 años esto me afectara tanto. Siempre estuvo subyacente, es una parte importante de mi vida, que ha determinado muchas cosas en mi futuro, y estaba ahí hipócritamente conmigo mismo, ocultando algo que estaba, pero que yo no quería que desaparezca, y fueron así hasta quería olvidar, pero de vez en cuando aparecía otra vez y es una sombra que esta”, agregó.

En su opinión ahora ningún resarcimiento económico puede subsanar lo vivido y dijo que si existen algunos fondos deberían destinarse a fundar una fundación para ayudar a mujeres y niños maltratados.

“Lo que he vivido y lo que me ha lacerado todo este tiempo no tiene precio, eso no vale un dólar, no vale 100, no vale 1.000. Si se consigue resarcimiento destinaria esos fondos para fundar una fundación, hay muchos niños maltratados, mujeres maltratadas”, indicó.