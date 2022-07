Víctima dice que periodista la amenazó con sus influencias; él niega la acusación

Adriana B., exesposa y víctima del periodista Hialmar Sánchez, contó que él la amenazaba con sus influencias, por esa razón no lo denunció antes. Él niega la acusación y dijo que se defenderá.

“Él me amenazó, me dijo ‘tú no sabes quién soy, el poder que tengo, tengo influencias. Anda a la Felcv (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), anda, vamos a ver, anda’. Así me dijo”, relató a Página Siete Adriana. Indicó -además- que por esas amenazas, ella no denunció los abusos antes.

Por su parte, Sánchez indicó a Página Siete que después de su declaración ante la Fiscalía, se decidió que se defienda en libertad. “En esa vía voy a defenderme de las acusaciones que me hacen”, dijo.

La víctima denunció que el 5 de diciembre recibió unos golpes muy fuertes de parte de Sánchez, con quien se casó hace cuatro años.

“Ése día llegamos al departamento y como yo estaba agarrando su celular, ingresé al baño y le llegó mensajes de otra persona. Entré a la habitación para reclamarle y fue por esa razón que me comenzó a golpear hasta que me sacó sangre y me sacó jalándome de mi chompa a la sala. Ahí volvió a pegarge; cuando me vi en el espejo, me vi toda golpeada y ensangrentada”, relató.

Luego, ella se sacó fotografías y las envió a dos amigos y a un familiar de él. “Mira lo que me hizo Hialmar, les dije”.

Adriana contó que después, ella llamó a su mamá, quien se trasladó al departamento y la llevó a su casa.

Ella retornó a ese departamento porque temía por el dinero que sus abuelos les habían prestado para pagar la cuota inicial de la compra de ese inmueble. “Eran 12.000 dólares que nos prestaron mis abuelitos y por ser su familia no nos dieron con algún documento”, indicó.

Por eso, la víctima decidió retornar al departamento, pero ambos vivían en habitaciones separadas. “Cuando le consulté qué pasará con nosotros, él me dijo que lo pensó bien y que mejor nos separaríamos”, dijo.

Adriana indicó que para ella fue muy difícil, pero aceptó la decisión, aunque por el dinero de sus abuelos permaneció siete meses en el departamento y durante todo ese tiempo fue víctima de violencia psicológica.

Aunque la víctima aclaró que no fue la única vez que Sánchez la golpeó, ya desde antes la arrojaba con objetos, la jaloneaba, la botaba de la habitación de la casa de sus papás y que en una ocasión la abofeteó.

“Los fines de semana eran tormentosos para mí, porque él siempre molestaba, me golpeaba la puerta para hablar conmigo”, dijo la joven. Aseguró que soportó ese tiempo por la deuda a sus abuelos.

Cuando la relación se terminó, no sabían qué pasaría con el inmueble y decidieron venderlo, aunque él estaba indeciso. “Encontré una pareja muy interesada en el departamento, así que le dije a Hialmar que ellos querían hablar con él, pero él incluso me contó que debía hacer cobertura del Gran Poder”, relató. Sin embargo, la joven contó que por la noche, él intentó botarla de su departamento y dijo que no lo vendería, porque había encontrado un préstamo de un banco.

“Se molestó y comenzó a enojarse y a jalonearme de mi chompa. Intentó abusar de mí. Como no quise, salió de la habitación y luego volvió para sacarme de ahí. No aguanté más, llamé a mi papá y le dije que haga un papel para lo del préstamo de mis abuelos, ya no quería nada con él. Mi papá me sugirió que vaya a la Felcv, lo hice”, agregó la víctima.

Ella aseguró que le costó mucho presentar la denuncia “porque él es una persona pública y no se puede dejar de amar a una persona de un día para otro”.

La fiscal del caso, Verónica Miranda, aseguró que se presentaron dos denuncias, una por violencia sexual y otra por violencia familiar doméstica que se registró en 2021. La autoridad del Ministerio Público agregó que ya se emitieron las medidas de protección.

Ayer, Sánchez se presentó ante el Ministerio Público para dar su declaración.

“Hoy (ayer) presenté mi declaración y me sometí a cualquier tipo de investigación, creo en la justicia y por eso conté mi verdad”, dijo el periodista. “Voy a ser caballero hasta el final y no hablaré mal de ella”, sostuvo el acusado.