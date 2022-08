Viruela de mono: Salud pide calma a la población y descarta medidas restrictivas

El ministro de Salud, Jeyson Auza, pidió calma a la población frente a la alerta por los tres casos confirmados de la viruela del mono. Además, aclaró que no se recomiendan las medidas restrictivas, por lo que anunció que se aplicará una estrategia epidemiológica.

“Primero, tenemos que dar un mensaje de calma a la población, no se pueden cerrar fronteras, no es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, esta es una enfermedad que ya está en el mundo, cerrando fronteras no vamos a evitar la proliferación de esta enfermedad”, señaló en una conferencia de prensa.