Vocalista de Llajtaymanta canta a los transportistas para sortear cerco en la Alcaldía

“Para salir tengo que cantar. Creo que es la mejor manera de solucionar nuestros problemas en paz, con el buen trato. Ellos me dijeron que si canto entro a hacer mis trámites y que me dejarán salir, he cumplido mi palabra. Si todos nos llevaríamos con respeto, creo que nos llevaríamos de la mejor manera y lo hemos demostrado”, expresó Andia en contacto con el periodista Jorge Huanca Calizaya

Agregó que esta experiencia será una anécdota más, porque no es la primera vez que canta para sortear bloqueos, lo hizo en diferentes carreteras. “Como artistas y personas no tenemos nada que ver con esto, pero nos entendemos cantando”.

El cerco y bloqueo, con vehículos y maquinaria pesada, alrededor de la plaza principal que da a las instalaciones de la comuna, era acatada por los choferes del Transporte Logístico Integral de Material de Construcción. Ellos exigen el respeto al predio que tienen para construir sus oficinas, del que les dijeron que no está en orden la documentación de propiedad.

Tras una reunión con autoridades de la Alcaldía orureña, se acordó dar un cuarto intermedio en las medidas de presión y se instaló mesas de trabajo.