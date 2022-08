Wilacota: vecinos luchan contra los loteadores por el sueño de un colegio

Los vecinos de la zona Rosas de Wilacota, en la zona Sur de La Paz, lograron destinar un terreno de 1.200 metros cuadrados para la construcción de un colegio “inclusivo”, en el que también puedan estudiar niños con discapacidad. Para cumplir con este sueño, los pobladores de este barrio deben luchar contra los loteadores. En 2019 consiguieron que la Alcaldía les entregue el diseño y ahora peregrinan de oficina en oficina para conseguir presupuesto.

“En marzo presentamos al alcalde Iván Arias en persona el proyecto para la construcción. Conversamos con él en un encuentro que tuvimos en la zona de Obrajes. Le entregué la carpeta para que la pueda revisar, también enviamos notas a diferentes autoridades, pero no tuvimos respuesta”, dijo la presidenta de la junta de vecinos Urbanización Rosas de Wilacota, Delia Mercado.

Página Siete visitó ayer Rosas de Wilacota y constató que el terreno para construir la escuela se encuentra en la calle 60 de Chasquipampa, a pocas cuadras de la avenida principal.

Los vecinos contaron que tuvieron que luchar por años para preservar esta área de equipamiento, relató Óscar Álvarez, antiguo presidente de la zona y hoy miembro de la directiva. “De la noche a la mañana los loteadores levantaron muros para adueñarse del terreno”, declaró.

En este predio todavía se puede ver uno de los muros que levantaron los loteadores y el sobrecimiento que no fue derribado por los vecinos hace casi tres años. “Una mañana ya vimos a los albañiles cercando el lugar y todos los vecinos nos reunimos para impedir que se apropien del terreno”, contó y aseguró que el conflicto llegó a los golpes y después a los estrados judiciales. “No sabemos de dónde obtuvieron papeles, pero éstos no eran legales y con eso me iniciaron un proceso penal”, declaró Álvarez.

Luego de los problemas con los loteadores comenzaron las gestiones para la construcción de la unidad educativa. El representante vecinal comentó que hicieron estudios sobre la demanda que tiene el sector para emplazar esta estructura.

“Actualmente, nuestros niños deben bajar desde Uni (un barrio más al sur) hasta Chasquipampa para ir al colegio o deben bajar hasta Cota Cota o Calacoto para pasar clases. Además, estas unidades educativas ya no dan abasto para la creciente demanda” dijo la presidenta del barrio.

Los vecinos también indicaron que sufren por la falta de transporte público, en especial en el horario nocturno. “No encontramos movilidad y debemos esperar horas para retornar a nuestras casas”, dijo y aseguró que esta obra beneficiará a los niños de seis urbanizaciones: Casegural, Jillusaya, Kokeni, La Trincha y otras aledañas.

Después de años de trámites y estudios, la comuna les presentó en 2019 el proyecto a diseño final. Consistía en levantar una unidad educativa de tres niveles “inclusiva” que permitiría a los estudiantes con discapacidad acceder a las aulas, además tendría patios y jardines para albergar a 700 estudiantes. El monto de inversión asciende a unos 20 millones de bolivianos.

“En marzo del 2019 nos entregaron el diseño y fuimos junto con las Bartolinas (organización de mujeres campesinas) a recibirlo. Salimos felices de la Alcaldía”, agregó Álvarez.

Pero los conflictos sociales que se registraron ese año, la llegada de la pandemia y una anterior dirigencia poca activa sepultaron este proyecto que hoy los vecinos desean retomar.

La presidenta Delia Mercado dijo que fue de oficina en oficina municipal para presentar el proyecto y que éste se pueda incluir en el POA, pero los funcionarios respondieron que no tienen dinero. “Al menos pedimos que vengan a ver el terreno, que nos digan para cuándo podría construirse. Como vecinos de la urbanización Rosas de Wilacota estamos dispuestos a salir a marchar y bloquear para que nos puedan escuchar. El Distrito 19 no tiene obras de magnitud”, advirtió.

Mientras tanto, los vecinos hacen vigilias en ese terreno para evitar la apropiación ilegal de los loteadores. “Pedimos que la Alcaldía pueda, al menos, cercar estos terrenos municipales, así podremos descansar con tranquilidad”, dijo otro vecino.