Este 2023 Página Siete Plus visitó en dos ocasiones la ciudad de Potosí para tener una versión actualizada de la problemática del yacimiento-monumento. Durante la primera incursión, el 15 de enero, se pudo observar las múltiples grietas y hundimientos que existen en el cerro ni bien uno recorre sus faldas y también el estado de hundimiento de la cima. En una segunda oportunidad, el 24 de febrero, con la guía de una comisión de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, se conoció una parte del interior del cerro y, casualmente, ese día se atestiguó cómo un derrumbe interno impedía el paso en uno de los corredores principales.

Desde su descubrimiento en 1545, el Sumaj Orck’o no ha parado de dar minerales: plata en la Colonia y plata y estaño desde la época republicana hasta 1985. En la actualidad, alrededor de 20.000 mineros extraen a diario sulfuros de zinc, plata y plomo en 420 minas en medio de un riesgo latente: el hundimiento irreversible del cerro. Esto no sólo implica la pérdida de su característica forma cónica, sino también de vidas humanas y fuentes de trabajo.

Desde Manquiri, el gerente de administración, Antonino Torricos, rechaza tales afirmaciones y explicó a este medio que la empresa en la que trabaja sí aporta a la economía de la ciudad y del departamento. El funcionario ejemplifica que aportan con aproximadamente un millón de bolivianos al mes a la empresa de agua de Potosí por consumo de agua industrial no tratada que les aprovisiona esa entidad. Añade que, entre otras cosas, su factura de electricidad es de “no menos de tres millones de bolivianos mensuales”. Respecto al aporte de regalías municipales del 2022, afirma que Manquiri dio al municipio potosino 4.195.680 bolivianos.

“(Aquí) no hay fábricas, excepto la cervecería Potosina, más allá de eso no hay. Todo el trabajo es netamente minero”, advierte el vicepresidente de Fedecomín Potosí, Mario Tarqui. Según estadísticas de Fundempresa, a enero de 2022, el 78,5% de las empresas vigentes en Bolivia son unipersonales. Y dentro del esquema nacional, el departamento de Potosí ocupa el sexto lugar con 15.654, es decir sólo el 4,4% de los números de Bolivia. El 28% de esas “empresas” potosinas se dedican al comercio al por mayor y menor, a la reparación de vehículos y a la venta y reparación de motocicletas.

“Casi la mitad del valor que produce (la ciudad de Potosí) podría desvanecerse si eventualmente la minería del Cerro fuera afectada”. A esa conclusión llegaron los investigadores Rubén Ferrufino Goitia, Rodolfo Eróstegui Torres y Marco Gavincha Lima en el libro Potosí. El Cerro Nuestro de cada día. Relevancia económica en la región y la ciudad capital (2011). En ese entonces, 18 mil mineros dependían de esa actividad y, por lo menos, 60 mil personas —en un cálculo mínimo de los autores del estudio— se beneficiaban directamente al ser familiares cercanos. Hoy esa perspectiva no ha variado y los aproximadamente 20 mil mineros que trabajan en la mina también tienen familias que alimentar. Es por ello, entre otros motivos, que distintos actores consideran imposible pensar siquiera en dejar de explotar el monumento natural que comenzó a ser explotado desde 1545.

Pese a esos dos factores, que son muy comunes y recurrentes, la actividad no para. La mañana del 24 de febrero, José Luis Alave, minero cooperativista de Compotosí, mostró una carga recién extraída de zinc y estaño en bruto en las puertas de la mina Pailaviri, una de las entradas principales al Cerro Rico. A simple vista parecían dos simples promontorios de tierra semi húmeda, pero eran minerales.

Además, la minería del Cerro Rico también alimenta indirectamente el comercio informal y la economía de algunas familias. Hay zonas enteras, como El Calvario o Pailaviri, en las que están las oficinas de algunas cooperativas. En esos lugares existen puestos de venta de comida y kioskos de comercialización de pesadas bolsas de goma para retirar minerales de forma manual, sitios en los cuales se puede cargar las pilas de las baterías de las linternas de los cascos para ingresar a la mina, etc.

Para Tarqui, la minería genera empleos y permite que exista circulante en las calles. Un minero, por ejemplo, debe almorzar en función de la hora que ingresa a las entrañas de la tierra. Puede ser a las ocho de la mañana o a las 10. Aunque, según el minero, al interior de la mina no se come mucho, miles de mineros luego de alimentarse temprano deben munirse para una larga jornada. La coca, los cigarrillos, el alcohol y, eventualmente, los explosivos son comprados en los comercios del sector, explica Tarqui mientras almuerza un guiso de carne casi a las nueve de la mañana en un puesto de comida de El Calvario. Cerca de él, varios mineros se alimentan a esa misma hora.

Monumento al límite y deteriorado

Las noticias de hundimientos en distintos sectores del Cerro Rico se han incrementado en los últimos años. Desde adentro o desde afuera, los signos del deterioro son evidentes. “Aquí ha habido un desprendimiento de roca porque falta el enmaderamiento, el callapeo”, relata José Luis Alave mientras muestra cómo dos miembros de su cooperativa trabajan en la recuperación del pasillo principal a unos 400 metros después de haber ingresado desde Pailaviri a la mina. ¿No es peligroso? “Claro, antes de que sea más (grave) hay que arreglar”, responde uno de los dos trabajadores que, pala en mano y casco con linterna, apresura los trabajos.

Y ese peligro, explica Delgadillo, quien trabaja 25 años en la mina, es constante. “Si un minero entra no sabe en qué momento se va a desprender un bloque de piedra que le cae en la cabeza, en la espalda, causándole la muerte instantánea o dejándolo inválido por el resto de su vida (...). El año pasado tuvimos 97 muertos y este año [hasta marzo], siete”, dice. Con información actualizada por la Policía de Potosí, hasta el 14 de abril de 2023 ya sumaban 20 los fallecidos al interior del Cerro. Al parecer, los accidentes mecánicos están directamente relacionados con las condiciones de la montaña.

Hasta abril del año pasado se registraron solo en la parte superior del Cerro Rico 64 hundimientos. Esto de acuerdo al “Estudio topográfico, fotogramétrico, geofísico y escáner 3D del Cerro Rico de Potosí” elaborado por la empresa Drontec. Y hasta fines de 2022, según la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), había 113 en total. Y pese a los accidentes, muertos y hundimientos en esta montaña, su explotación continúa cada día.

Esta situación es también un elemento que pone en riesgo el título de Patrimonio de la Humanidad que ostenta la ciudad de Potosí. En 1987 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió a esa capital en la Lista del Patrimonio Mundial por albergar, entre otros, al Cerro Rico, al centro histórico y el río de la Ribera de la Vera Cruz. Tres años después, en 1990, con la Ley 1197 el Estado boliviano declaró al Cerro Rico “Monumento Nacional”. Pero en 2014, la Unesco colocó a esa ciudad en otro inventario: la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Reafirmó esa decisión en 2021. Parte de la justificación fue por la “degradación potencial del sitio histórico por las operaciones mineras; inestabilidad y riesgo de derrumbe del Cerro Rico”.

Al respecto, la activista e investigadora Beatriz Loaiza observa que en los últimos 40 años no se hizo una correcta gestión pública del cerro, lo cual deriva en su situación actual. Siendo más precisa, identifica que desde la década del 2000 con la incursión de Manquiri y las cooperativas comienza una explotación, a su juicio, descontrolada. Fue “un tipo de explotación continua que ha ido dando grandes réditos porque subió el precio de los minerales en una época de bonanza (...). (Pero) debería haber sido una gestión coordinada, recíproca e incluyente entre patrimonio y minería (y eso) no ha existido. Entonces, la minería ha ido en desmedro del patrimonio hasta tal punto que está hundiendo al cerro, literalmente”, dice Loaiza. Dadas las alertas, la concejal Reyna Menacho cree que la salvaguarda y eventual recuperación de este bien patrimonial debe responder a una intervención más técnica y tiene que convertirse en una política de Estado. “Si nosotros no hacemos nada, ni siquiera el Gobierno central, con seguridad podríamos perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad”, lamenta.